Sağlık Bakanlığı’ndan normal doğuma teşvik adımı! O merkezlerde sezaryen yasak!

Ayakta tedavi yapılan sağlık kuruluşları hakkındaki yönetmelik güncellendi. Buna göre tıp merkezlerinde tıbbi zorunluluk bulunmayan, planlı sezaryen doğumlara izin verilmeyecek.

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Sağlık Bakanlığı, ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmeliği güncelledi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle, normal doğumun teşvik edilmesi için bir adım daha atıldı.

Buna göre tıp merkezlerinde tıbbi zorunluluk bulunmayan, planlı sezaryen doğumlara izin verilmeyecek.