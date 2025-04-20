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Süs havuzunda elektriğe kapıldılar: 1'i çocuk 4 yaralı! İşletme sahibi gözaltına alındı

Kırklareli'nde bir çay bahçesindeki süs havuzunda elektrik akımına kapılan 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili işletme sahibi gözaltına alındı.

İHA
İHA
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Süs havuzunda elektriğe kapıldılar: 1’i çocuk 4 yaralı! İşletme sahibi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi'nde bulunan Mehmet Akyürek Yayla Parkı'nda 5 yaşındaki M.K. havuza düştü.

Süs havuzu faciasında işletme sahibi gözaltına alındı. (İHA)Süs havuzu faciasında işletme sahibi gözaltına alındı. (İHA)

Çocuğu kurtarmak isteyen 3 kişi de havuza atladı. Henüz belirlenemeyen nedenle 4 kişi elektrik akımına kapıldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Süs havuzu faciasında işletme sahibi gözaltına alındı. (İHA)Süs havuzu faciasında işletme sahibi gözaltına alındı. (İHA)

Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan 1'i çocuk 4 kişiyi ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Olayda yaralanan 5 yaşındaki M.K. ilk tedavisinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kırklareli Valisi Uğur Turan hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Olayla ilgili işletme sahibi E.F. (38) gözaltına alındı.

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri havuzda yaptıkları incelemede havuzda topraklamanın olmadığını tespit etti.

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