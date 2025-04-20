Süs havuzunda elektriğe kapıldılar: 1’i çocuk 4 yaralı! İşletme sahibi gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 21 Nisan 2025 01:25

Süs havuzu faciasında işletme sahibi gözaltına alındı. (İHA)

Çocuğu kurtarmak isteyen 3 kişi de havuza atladı. Henüz belirlenemeyen nedenle 4 kişi elektrik akımına kapıldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.