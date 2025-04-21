İstanbul'da vahşet: Oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşı Elif Kırav'ı 30 yerinden defalarca bıçakladı!

Oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşı Elif Kırav’ı öldürüp elini kana buladı. İkilinin yere düşüp kırılan televizyon yüzünden tartıştığı ortaya çıktı. Kavga büyüyünce Akdağ’ın Kırav’ı 30 yerinden defalarca bıçaklayıp öldürdüğü saptandı.

Giriş Tarihi: 21 Nisan 2025

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İstanbul'da önceki gün korkunç bir cinayet meydana geldi. Oyuncu Sevil Akdağ (32), fenomen arkadaşı Elif Kırav'ı bıçaklayarak katletti. Kırav son yolculuğuna uğurlanırken cinayetin arka planı dehşetti.

Buna göre olay, ikilinin birlikte kaldığı 1+1 evinde meydana geldi. Salonda televizyon düşüp kırılınca ikili kavga etti. Buna sinirlenen Akdağ arkadaşı Kırav'ı delik deşik etti. 30 yerinden bıçaklayıp katletti. Cinayet dedektifleri olay yerine girdiğinde şok geçirdi.

Çünkü Kırav'ın kafa, göğüs, sırt ve boyun kısımları olmak üzere 30'un üzerinde kesik olduğu belirlendi. Evin içerisinde muhtemelen boğuşmaya bağlı dağınıklık olduğu, yerde ve duvarlarda kan izlerinin olduğu görüldü.

KALBİM ÇOK ACIYOR

Elif Kırav'ın sevenleri sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda duygulandırdı. Arkadaşları; "Kalbim çok acıyor Elif çok acıyor", "Sen evimizin en güzel neşesiydin sana bu ölüm yakışmadı" şeklinde mesajlar yazdı.

Dedektifler cinayet mahaline girdiğinde şok yaşadı. Çünkü Kırav'ın kafasından ayaklarına kadar her yerinde bıçak darbesi vardı.

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