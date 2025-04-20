Kapalıçarşı’da dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonu! 1 milyar lirayı aklamışlar...

Kapalıçarşı’da bir şirketin, 67 paravan şirket aracılığıyla suçtan elde edilen paraları yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve 1 milyar liranın dolaşıma aktarıldığı ortaya çıktı

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 20 Nisan 2025

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılık ve kara para aklama suçunun engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Çalışmalarda bir suç örgütünü tespit eden ekipler, zanlıların "Forex yatırımı" vaadiyle, yasal internet sitelerini kopyalayarak kart ödemelerini kendilerine ait POS cihazlarına ilettikleri ve yasa dışı bahis oynattıklarını belirledi.

36 GÖZALTI VAR

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun incelemeleri sonrasında ise Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satımı yapan bir şirketin, 67 paravan şirket aracılığıyla suçtan elde edilen paraları yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve bu sayede 1 milyar liranın dolaşıma aktarıldığı ortaya çıktı. Teknik ve fiziki takiplerin tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 8 ilde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 36 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilere ait, yaklaşık 250 milyon lira değerindeki 15 arsa, 14 ev, 12 araç, 3 ofis ile 2 bahçeye el konuldu. Operasyonda gözaltına alınan 36 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

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