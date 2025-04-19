Kimlik kurbanı Gizem iki beraat bekliyor!

Gemlik'te yaşayan 17 yaşındaki K.D., Gizem Y.'nin kimlik bilgilerini ele geçirerek, İstanbul'da işlediği suçlarda onu suçlu gösterdi. Yapılan incelemeler ve kamera kayıtları sonrası gerçek suçlu ortaya çıkarken, Gizem Y.'nin beraatine karar verildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 19 Nisan 2025

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Gemlik'te oturan K.D. (17), Gizem Y.'nin kimlik bilgilerini ele geçirdi. İstanbul'da karıştığı 3'ü 'hırsızlık', 1'i 'küçük yaşta çocuğa cinsel istismar' suçlarından yakalan K.D., güvenlik güçlerine kimlik kartını kaybettiğini söyleyip, kendisini Gizem Y. olarak tanıtarak, TC Kimlik Numarasını verdi.

K.D. ifadesinde "Kendimi Gizem Y. olarak tanıtıp, onun TC Kimlik Numarasını kullandım. Suçumu kabul ediyorum" diye konuştu.

Hakim, kamera kayıtlarında da suçlunun K.D. olduğunu tespit edince, Gizem Y.'yi beraat ettirdi. Gizem Y.'nin 'çocuk cinsel istismarı' ve 'hırsızlık'tani yargılamaları devam ediyor.

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