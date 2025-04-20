Seçil Erzan davasında 240 yıl istenen Hakan Ateş ifade verdi: "Terim, 'Seçil kızım gibidir' dedi"

Futbolcuların karıştığı on milyonlarca dolarlık fon vurgunu davasında 240 yıl hapsi istenen tutuksuz sanıklardan banka eski genel müdürü Hakan Ateş ifade verdi. “Sistemin çöktüğü gün banka merkezine geldiler. Arda Turan'ın, Fatih Terim'in 'Seçil Erzan kızım gibidir' dediğini söyledi.” ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi: 20 Nisan 2025

Paylaş





ABONE OL

Seçil Erzan davasında sanık olarak eklenen bir bankanın eski genel müdürü Hakan Ateş Bodrum'dan, eski genel müdür yardımcısı Mehmet Aydoğdu Ankara'dan, talimatla savunmalarını verdi. Üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen Ateş, olaydan 1.5 yıl sonra iddianame düzenlendiğini ve 19 olaydan dolayı sanık sıfatında olduğunu belirterek "Hiç kimseyi dolandırmış değilim. Seçil Erzan 671 şube müdüründen biriydi. Hiçbir zaman ayrıcalıklı bir müdür olmamıştır" dedi. Hakan Ateş, Seçil Erzan'ın kurduğu sistemin çökmesiyle 7 Nisan 2023 günü arayan ilk ismin Fatih Terim olduğunu ve 8 Nisan'da Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nu da yanına alarak bankanın genel merkezine geldiklerinden bahsetti. Ateş, bankanın üst düzey yöneticilerinin de hazır bulunduğu toplantıda, Turan ve Belözoğlu'na, Erzan'a verdikleri paraları neden hesaplarına yatırmadıklarını sorduğunda Turan, Erzan'ı Fatih Terim'e sorduklarını ve "Kızım gibidir" yanıtını aldığını söylediğini iddia etti.

ARDA İKNA ETTİ

Hakan Ateş, Arda Turan'ın iddia ettiği gibi 7.5 milyon dolar değil 376 bin dolar olduğunu ifade ederek Turan'ın sisteme para yatırmak için başka futbolcuları ikna ettiğini dile getirdi. Emre Çolak'ın 3.2 milyon doları Erzan'a vermesinin sebepleri arasında Turan'ın ikna etmesi olduğunu söyledi.

BAL GİBİ BİLİYORLARDI

Ateş, Emre Belözoğlu'nun parasını Volkan Bahçekapılı'ya teslim ettiği, her ikisinin de kendisine ulaşabilecek konumda olduğunu ancak fonu teyit etmek için aramadıklarını belirterek, "Yaptıkları işlemin bankacılık işlemi olmadığını bal gibi biliyorlardı" dedi. Ateş üzerine atılı suçlamayı reddederek beraatını talep etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN