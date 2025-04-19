Otomobilin bagajında cansız bedeni bulunmuştu! Cani kocanın ifadesi kan dondurdu

Olay, 16 Nisan'da saat 22.00 sıralarında Erzurum Şehir Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. Ali Osman Buzlak, bahçede park halindeki otomobilde, eşi Hatice Agcakale Buzlak ile tartıştı. Ali Osman Buzlak, tartışmanın büyümesi ile eşini otomobilde elleriyle boğdu.

CANSIZ BEDENİNİ OTOMOBİLİN BAGAJINA KOYDU Ailelerinden gizli 9 Ocak'ta resmi nikah kıydığı ve düğün hazırlıkları yaptığı eşinin cansız bedenini otomobilin bagajına koyan Buzlak, araçtaki soda şişesini kırıp, boğaz ve bileklerini kesti.

Aracı ile uzaklaşan Buzlak, bir süre sonra Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Murat Ellik Bulvarı'nda direksiyonda hareketsiz bulundu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ali Osman Buzlak Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, otomobilde yapılan aramada Hatice Agcakale Buzlak'ın cansız bedeni bulundu. Tedavisi tamamlanıp, gözaltına alınan Ali Osman Buzlak 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, Hatice Agcakale Buzlak toprağa verildi.

Ali Osman Buzlak'in savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Hatice Agcakale Buzlak ile 3,5 yıl önce tanıştığını belirten Ali Osman Buzlak, "9 Ocak 2025 günü ailelerimizden habersiz resmi olarak nikah yaptık. Yaklaşık 1 ay sonra, 2025 yılının Şubat ayında da ailelerimize nikah yaptığımızı, evlendiğimizi söyledik. Düğün yapmadığımız için ayrı yaşıyorduk. Şubat ayının sonunda nişan yapacaktık ancak Hatice ile küçük bir tartışmamız oldu. Bundan dolayı Hatice'nin annesi E.G. nişanı ertelemek istedi, biz de kabul ettik. 5 Mart 2025 günü Hatice bana boşanma davası açtı. Ancak sonrasında konuştuk ve anlaştık. Yaklaşık 1 hafta sonra Hatice davadan feragat etti. Tekrar düğün yapmaya karar verdik. 3 Nisan 2025 günü nişan yapıp, 10 Mayıs 2025 günü de düğün yapmaya karar verdik. Gerekli hazırlıkları da yaptık. Alışverişler yapıldı. Ancak aramızda sürekli tartışmalar devam ediyordu. Düğünden sonra amcama ait evde oturmak istiyordum ancak Hatice burada ikamet etmek istemiyordu. Benim ödeyemeyeceğim meblağda daireler bulup, buraları tutmamı istiyordu. Ben de kiralarının yüksek olduğunu, ödemeyeceğimi söylüyordum. Bundan dolayı aramızda sürekli tartışma çıkıyordu. Mart ayının sonu gibi düğün ve nişanı iptal ettik" dedi.