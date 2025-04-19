O Ses Türkiye bu akşam var mı? 19 Nisan O Ses Türkiye yeni bölümü yayınlanacak mı?
O Ses Türkiye 2025 yarışması, bir süredir ekranlardan uzak kalmıştı. 19 Nisan O Ses Türkiye programı bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki Tv8 O Ses Türkiye'nin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte O Ses Türkiye 2025'in yayın tarihi ve günüyle ilgili tüm detaylar...
O Ses Türkiye yeni sezonunda jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz, Hadise ve Melike Şahin'in oturduğu programın yeni bölümü ne zaman yayınlanacağı seyirciler tarafından araştırılıyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yarışması bu akşam yeni bölümü var mı, yok mu sorularına yanıt aranıyor. Peki O Ses Türkiye yeni bölümü ne zaman? İşte konuya dair bilgiler!
O SES TÜRKİYE BU AKŞAM VAR MI?
O Ses Türkiye'nin yeni bölümünün 19 Nisan 2025 Cumartesi akşamı ekranlara geleceği, programın resmi YouTube sayfasından yayınlanan fragmanla duyuruldu.
19 NİSAN O SES TÜRKİYE YENİ BÖLÜMÜ YAYINLANACAK MI?