O Ses Türkiye bu akşam var mı? 19 Nisan O Ses Türkiye yeni bölümü yayınlanacak mı?

Giriş Tarihi: 12 Nisan 2025 16:52

O Ses Türkiye yeni sezonunda jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz, Hadise ve Melike Şahin'in oturduğu programın yeni bölümü ne zaman yayınlanacağı seyirciler tarafından araştırılıyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yarışması bu akşam yeni bölümü var mı, yok mu sorularına yanıt aranıyor. Peki O Ses Türkiye yeni bölümü ne zaman? İşte konuya dair bilgiler!