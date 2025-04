Down sendromlu Mert Affan oyun alanına alınmamıştı! Vicdan sızlatan olayda 4 çalışan gözaltına alındı | İlk vukuatları da değilmiş...

Giriş Tarihi: 12 Nisan 2025 23:17

Özel gereksinimli çocukların aileleri down sendromlu çocuğun alınmadığı oyun alanının bulunduğu alışveriş merkezi önünde protestoda bulundu. (DHA)

Down sendromlu Mert Affan Y., dün öğretmeni Sevcan Odabaşı Karakurt ile gittiği Etimesgut ilçesindeki alışveriş merkezi içinde yer alan oyun alanına görevliler tarafından alınmadı.

AİLELERDEN TEPKİ

Bugün de Türkiye Down Sendromu Derneği'nin çağrısı ile alışveriş merkezi önünde toplanan özel gereksinimli çocukların aileleri duruma tepki gösterdi. Aileler, "Oyun her çocuğun hakkıdır, "Eşitlik istiyoruzö sloganları atıp, dövizler taşıyarak tepkilerini dile getirdi. Dernek adına açıklama yapan Avukat Cansu Korkmaz, "Yaşanan olaydan haberdar olduktan sonra TİHEK ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ihbarda bulunduk. Yapılan bu uyulama doğrudan ve dolaylı ayrımcılık ve eşitlik ilkesinin ihlalidir. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nin 30'uncu maddesi ve ayrımcılık yasağına aykırı bir durum. Her çocuğun akranları ile beraber oyun hakkı vardır. Bu hak aynı eğitim, sağlık, barınma, yaşama gibi çocuğun en temel hak ve özgürlüklerinden biridir. Hiçbir surette çocuklar oyun hakkını kullanmaktan mahrum bırakılamaz. TDSD olarak bu ihlalin karşısındayız ve olmaya da devam edeceğiz" dedi.