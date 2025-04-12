Down sendromlu Mert Affan oyun alanına alınmamıştı! Vicdan sızlatan olayda 4 çalışan gözaltına alındı | İlk vukuatları da değilmiş...

Özel gereksinimli çocukların aileleri down sendromlu çocuğun alınmadığı oyun alanının bulunduğu alışveriş merkezi önünde protestoda bulundu. Anne Hatice Sühela Y. de basın açıklamasına katıldı. (DHA)

'YALNIZ DEĞİLİZ, YALNIZ DEĞİLLER'

Mert Affan Y.'nin annesi Hatice Sühela Y. (46) ise oğlunun pozitif bir çocuk olduğunu, olay anında çok üzülmüş olsa da sonrasında bunu tolere edebilecek güce sahip olduğunu söyledi. Hatice Sühela Y., "Olaya tabii ki üzüldük. Ama açıkçası ifade etmem gerekirse kendimden ziyade ben diğer çocuklar bütün çocuklarımız adına bir üzgünlük yaşıyorum. Özelde bu işletme bazında olayı değerlendirecek olursam bize birçok veli ulaştı. Bu anlamda sicili gayet kabarık görünüyor işletmenin. Ama genel olarak baktığımda, diğer çocuklarımız adına ses getirdiğimiz için bu anlamda mutluluk duyuyorum. Onlar adına inşallah bu sonun başlangıcı olur. Yalnız değiliz, yalnız değiller" ifadelerini kullandı.