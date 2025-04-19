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1 milyarlık kara para dolaşıma sokuldu! Kapalıçarşı'dan 8 ile dolandırıcılık çetesi: 36 gözaltı

Kapalıçarşı’dan başlayıp 8 ile uzanan dolandırıcılık ve kara para aklama zinciri deşifre edildi. Forex yatırımı vaadiyle onlarca kişiyi tuzağa düşüren şebeke, yasal siteleri kopyalayarak kart ödemelerini kendi POS cihazlarına yönlendirdi, yasa dışı bahisle kara para trafiği büyütüldü. MASAK’ın incelemelerinde, Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren bir şirketin 67 paravan firma üzerinden suç gelirlerini yasal bankacılık sistemine soktuğu ve tam 1 milyar lirayı dolaşıma kazandırdığı belirlendi. İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 36 şüpheli yakalandı.

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1 milyarlık kara para dolaşıma sokuldu! Kapalıçarşı’dan 8 ile dolandırıcılık çetesi: 36 gözaltı

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 36 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılık ve kara para aklama suçunun engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

İstanbul merkezli 8 ilde dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonu düzenlendi. Operasyonda 36 kişi gözaltın alındı (Fotoğraf: İHA)İstanbul merkezli 8 ilde dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonu düzenlendi. Operasyonda 36 kişi gözaltın alındı (Fotoğraf: İHA)

Çalışmalarda bir suç örgütünü tespit eden ekipler, zanlıların "Forex yatırımı" vaadiyle, yasal internet sitelerini kopyalayarak kart ödemelerini kendilerine ait POS cihazlarına ilettikleri ve yasa dışı bahis oynattıklarını belirledi.

KAPALIÇARŞI'DA TEZGAH KURDULAR: 67 PARAVAN ŞİRKET
Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) incelemeleri sonrasında ise Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satımı yapan bir şirketin, 67 paravan şirket aracılığıyla suçtan elde edilen paraları yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve bu sayede 1 milyar liranın dolaşıma aktarıldığı ortaya çıktı.

Kapalıçarşı'dan 8 ile dolandırıcılık çetesi: 36 gözaltı

İstanbul merkezli 8 ilde dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonu düzenlendi. Operasyonda 36 kişi gözaltın alındı (Fotoğraf: İHA)İstanbul merkezli 8 ilde dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonu düzenlendi. Operasyonda 36 kişi gözaltın alındı (Fotoğraf: İHA)

8 İLDE OPERASYON
Teknik ve fiziki takiplerin tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 8 ilde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 36 şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul merkezli 8 ilde dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonu düzenlendi. Operasyonda 36 kişi gözaltın alındı (Fotoğraf: İHA)İstanbul merkezli 8 ilde dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonu düzenlendi. Operasyonda 36 kişi gözaltın alındı (Fotoğraf: İHA)

250 MİLYONLUK MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Şüphelilere ait, yaklaşık 250 milyon lira değerindeki 15 arsa, 14 ev, 12 araç, 3 ofis ile 2 bahçeye el konuldu.

İstanbul merkezli 8 ilde dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonu düzenlendi. Operasyonda 36 kişi gözaltın alındı (Fotoğraf: İHA)İstanbul merkezli 8 ilde dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonu düzenlendi. Operasyonda 36 kişi gözaltın alındı (Fotoğraf: İHA)

Operasyonda gözaltına alınan 36 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.