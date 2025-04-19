1 milyarlık kara para dolaşıma sokuldu! Kapalıçarşı’dan 8 ile dolandırıcılık çetesi: 36 gözaltı

Giriş Tarihi: 19 Nisan 2025 13:36

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılık ve kara para aklama suçunun engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

İstanbul merkezli 8 ilde dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonu düzenlendi. Operasyonda 36 kişi gözaltın alındı (Fotoğraf: İHA)

Çalışmalarda bir suç örgütünü tespit eden ekipler, zanlıların "Forex yatırımı" vaadiyle, yasal internet sitelerini kopyalayarak kart ödemelerini kendilerine ait POS cihazlarına ilettikleri ve yasa dışı bahis oynattıklarını belirledi.

KAPALIÇARŞI'DA TEZGAH KURDULAR: 67 PARAVAN ŞİRKET

Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) incelemeleri sonrasında ise Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satımı yapan bir şirketin, 67 paravan şirket aracılığıyla suçtan elde edilen paraları yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve bu sayede 1 milyar liranın dolaşıma aktarıldığı ortaya çıktı.