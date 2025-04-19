1 milyarlık kara para dolaşıma sokuldu! Kapalıçarşı'dan 8 ile dolandırıcılık çetesi: 36 gözaltı
Kapalıçarşı’dan başlayıp 8 ile uzanan dolandırıcılık ve kara para aklama zinciri deşifre edildi. Forex yatırımı vaadiyle onlarca kişiyi tuzağa düşüren şebeke, yasal siteleri kopyalayarak kart ödemelerini kendi POS cihazlarına yönlendirdi, yasa dışı bahisle kara para trafiği büyütüldü. MASAK’ın incelemelerinde, Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren bir şirketin 67 paravan firma üzerinden suç gelirlerini yasal bankacılık sistemine soktuğu ve tam 1 milyar lirayı dolaşıma kazandırdığı belirlendi. İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 36 şüpheli yakalandı.
İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 36 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılık ve kara para aklama suçunun engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Çalışmalarda bir suç örgütünü tespit eden ekipler, zanlıların "Forex yatırımı" vaadiyle, yasal internet sitelerini kopyalayarak kart ödemelerini kendilerine ait POS cihazlarına ilettikleri ve yasa dışı bahis oynattıklarını belirledi.
KAPALIÇARŞI'DA TEZGAH KURDULAR: 67 PARAVAN ŞİRKET
Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) incelemeleri sonrasında ise Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satımı yapan bir şirketin, 67 paravan şirket aracılığıyla suçtan elde edilen paraları yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve bu sayede 1 milyar liranın dolaşıma aktarıldığı ortaya çıktı.
8 İLDE OPERASYON
Teknik ve fiziki takiplerin tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 8 ilde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 36 şüpheliyi gözaltına aldı.