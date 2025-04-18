İzmit Körfezi'nde Caretta Caretta görüntülendi!

Akdeniz'e özgü bir tür olan Caretta Caretta, İzmit Körfezi'nde görüldü.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 18 Nisan 2025

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İzmit Körfezi'nde Caretta Caretta ile karşılaşıldı. Akdeniz'de yerleşik olduğu bilinen bu canlının İzmit Körfezi'nde görülmesi akıllarda soru işareti bıraktı.

Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül, iklim değişikliğine dikkat çekip şu ifadeyi kullandı:

Caretta Caretta'lar bulundukları ortamlarda su sıcaklıklarının artması sonucu soğuk denizlere kaçıyor. Caretta caretta'nın İzmit Körfezi'ne gelmesinin nedeni de ani ısı artışı.

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