Çöpte bulduğu altınlarla hayatı değişti!

Bodrum'da kağıt toplayıcısı Aslan Kalkay, çöpte bulduğu altınları polise teslim etti. Hayatı bir anda değişti. Genç adama ev, iş ve telefon verildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 18 Nisan 2025

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Aslan Kalkay, 8 yıl önce Mardin'den Bodrum'a geldi. Geceleri Paşatarlası sahilinde uyuyup, gündüzleri çöp toplayarak geçindi. Geçtiğimiz gün çöpte siyah bir poşet fark etti.



İçindeki 300 bin TL'lik altınları görünce hepsini Emniyet'e getirdi. Bunun üzerine polisler ona bir telefon hediye etti. Bir daire tahsis edildi. Ayrıca garsonluk işine girdi.

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