Ters laleler Van'ın Gevaş ilçesinde ortaya çıktı!

Anavatanı Van, Hakkari ve Şırnak olan ters laleler, karların erimesiyle doğanın uyanışını simgeliyor. 15 günlük ömrüyle kısa süreli ama etkileyici güzellikler sunan ters laleler, Van’ın Gevaş ilçesinde de gözler önüne serildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 18 Nisan 2025

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Anavatanı Van, Hakkari ve Şırnak olan ters laleler, karların erimesiyle açmaya başladı. 15 günlük ömürleri olan ters laleler, Van'ın Gevaş ilçesinde de ortaya çıktı.

'Hüznün çiçeği' olarak bilinen ters laleler ile baharın müjdecisi kardelenler rengarenk görüntüler oluşturdu. Bu arada yetkililer, ters lalelerin endemik bir tür olduğunu belirtti. Koparanlara ise 557 bin 212 lira para cezası uygulandığını kaydetti.

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