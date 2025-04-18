Gözyaşları Cumali için! Oyun oynarken kaybolmuştu: Cansız bedeni bulundu

Cumali Timi, 7 gün önce oyun oynarken kayıplara karıştı. Dün yaşadıkları çadırın yakınındaki sulama kanalında cansız bedenine ulaşıldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 18 Nisan 2025

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Adana'da mevsimlik tarım işçisi olan Karanfil ve İbrahim Timi çiftinin oğulları Cumali Timi (7), 12 Nisan günü arkadaşıyla oyun oynamak için çadırdan ayrıldı.

Çocuktan bir daha da haber alınamadı. Yüzlerce ekip, arama çalışması başlattı. Dün Cumali'den acı haber geldi. Sulama kanalında köprünün olduğu bölgede çocuğun cansız bedeni bulundu.

Cumali'nin ailesi, gözyaşlarına boğuldu. Ceset çıkartılarak bota alındı. Cumali'nin ölüm nedeni otopsinin ardından netleşecek.

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