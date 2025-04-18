Ankara'da tarihi zehir operasyonu! 577 torbacıya gözaltı

Ankara’da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu yapıldı. 577 torbacı gözaltına alındı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 18 Nisan 2025

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Narkokapan-Ankara operasyonu, dün saat 05.00'te başlatıldı. 6 ay boyunca süren teknik ve fiziki takiplerin ardından operasyon için düğmeye basıldı.

'Torbacı' tabir edilen sokak satıcılarının hedef alındığı operasyona; Ankara Valiliği, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 1461 ekip, 4 bin 768 polis katıldı.

"MÜCADELEYE DEVAM"

Operasyonda 40 özel eğitimli köpek, 4 insansız hava aracı ve diğer hava destek unsurları kullanıldı. 626 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 577 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ankara'nın bir kez daha röntgenini çektik. Gençlerimize dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz. Zehir tacirleriyle; mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

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