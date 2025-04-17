Muğla'da film gibi olay: Çöpte yüz binlerce liralık altın buldu!

Kağıt toplayıcısı Aslan Kalkay, çöpte içinde 300 bin TL değerinde altın olan poşet buldu. Emniyete koştu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025

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Muğla Bodrum'da yaşayan Aslan Kalkay (22), kağıt toplayıcılığı yaptığı sırada siyah bir poşet buldu. Poşeti açtığında 6 çeyrek ve 1 yarım altın, 1 madalyon tipi Osmanlı Tuğrası ve 2 altın zincir (değeri 300 bin TL) olduğunu gördü.



Hiç düşünmeden altınları Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim etti. Temizlik sırasında yanlışlıkla çöpe atıldığı öğrenilen altınlar, sahibine verildi. Kalkay, "Kimsenin malı mülkünü almaya hakkım yok. İnsanlık görevini yaptım" dedi. Polis tarafından Aslan Kalkay'a iş bulunduğu öğrenildi.

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