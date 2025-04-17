Küçükçekmece'de bulunan erkek cesedi sır ölümü!

Küçükçekmece'de boş arazide buluanan erkek cesedinin 7 Temmuz 2024 yılından beri kayıp olarak aranan Fatih Aydın'a ait olduğu ortaya çıktı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025

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İstanbul Küçükçekmece'de boş bir arazideki metruk binada neredeyse iskelet haline gelmiş bir erkek cesedi bulundu. Cesedin 7 Temmuz 2024 yılından beri kayıp olarak aranan Fatih Aydın'a ait olduğu ortaya çıktı.



Yapılan çalışmalarda Aydın'ın öldürüldüğüne dair bir ize rastlanmadı. Ancak şüpheli ölüm olarak kayda geçen olayla ilgili soruşturma sürüyor. Aydın'ın kesin ölüm nedeni yapılan incelemelerden sonra belli olacak. Yetkililer düşme ya da ilaç içme sonucu ölmüş olabileceği üzerinde duruyor.

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