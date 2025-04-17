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Ersun Yanal'ın acı kaybı: Annesinden bir hafta sonra babası da vefat etti

Teknik Direktör Ersun Yanal 1 haftada 2 büyük acı yaşadı. Ünlü teknik adım annesi Bahriye Yanal'ın vefatından 1 hafta sonra babası Ural Yanal'ı da kaybetti.

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Ersun Yanal’ın acı kaybı: Annesinden bir hafta sonra babası da vefat etti

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın annesinden 1 hafta sonra babasını da kaybetti.

A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe, Trabzonspor gibi birçok kulüpte teknik direktörlük yapan Ersun Yanal, 9 Nisan'da annesi Bahriye Yanal'ı kaybetmişti.

Annesini memleketi Denizli'de toprağa veren deneyimli teknik adam, 1 hafta sonra da baba acısını yaşadı.

Teknik Direktör Ersun Yanal, annesi Bahriye Yanal'ın vefatından 1 hafta sonra babası Ural Yanal'ı da kaybetti (Fotoğraf: İHA)Teknik Direktör Ersun Yanal, annesi Bahriye Yanal'ın vefatından 1 hafta sonra babası Ural Yanal'ı da kaybetti (Fotoğraf: İHA)

Ersun Yanal'ın babası Ural Yanal da 87 yaşında hayatını kaybetti.

Ersun Yanal'ın annesi Bahriye Yanal'ın cenaze namazına katıldı (Fotoğraf: İHA)Ersun Yanal'ın annesi Bahriye Yanal'ın cenaze namazına katıldı (Fotoğraf: İHA)

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Ersun Yanal'ın hayatını kaybeden babası Ural Yanal'ın cenazesinin yarın cuma namazına müteakip Asri Mezarlık Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından 1 hafta önce hayatını kaybeden eşinin yanında son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.