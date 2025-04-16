Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025 19:13

Karar öncesi savunma yapan sanık Şensöz, daha önceki ifadelerini tekrar ettiğini, yaşanan olaydan dolayı üzgün ve pişman olduğunu söyledi.

Antalya'da tek yumrukla çiçekçiyi öldüren Kıvanç Şensöz'e müebbet (DHA)

Baba Muhammet Yıldırıcı ise sanığın çocuğuna acımasızca vurarak öldürdüğünü kaydetti.

Oğlunun aldığı yumruk darbeleri nedeniyle yerde hareketsiz yattığı halde, sanığın şiddet uygulamaya devam ettiğini savunan Yıldırıcı, "Var gücüyle vurarak kafa tasını parçalıyor. Bir de doktorculuk oynayıp yerde yatan oğlumu vurmaya, tokat atmaya devam etti. Beyin kanaması geçiren bir kişi yerden kaldırılmaması gerekiyor ama o gül gibi çocuğumu kaldırıp yere vurmayı sürdürüyor. Varlığımı kaybettim, hayatımız yas içinde kaldı, çok üzülüyoruz en ağır cezayı almasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.