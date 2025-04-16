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Antalya'da tek yumrukla çiçekçiyi öldüren Kıvanç Şensöz'e müebbet!

Antalya'da, eşinin fotoğrafını sosyal medyada izinsiz paylaştığı gerekçesiyle çiçekçiyi tek yumrukla öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi.

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Antalya’da tek yumrukla çiçekçiyi öldüren Kıvanç Şensöz’e müebbet!

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Kıvanç Şensöz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katılırken, taraf avukatları ile müştekiler salonda hazır bulundu.

Antalya'da tek yumrukla çiçekçiyi öldüren kişiye müebbet!

Antalya'da tek yumrukla çiçekçiyi öldüren Kıvanç Şensöz'e müebbet (DHA)Antalya'da tek yumrukla çiçekçiyi öldüren Kıvanç Şensöz'e müebbet (DHA)

Karar öncesi savunma yapan sanık Şensöz, daha önceki ifadelerini tekrar ettiğini, yaşanan olaydan dolayı üzgün ve pişman olduğunu söyledi.

Aileden özür dileyen sanık Şensöz, "Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı, üzgünüm." dedi.

Maktulün annesi Aysun Yıldırıcı, sanığın yumrukla çocuğuna acımasızca vurduğunu, öldürdüğünü ve hayatlarını mahvettiğini belirtti.

Antalya'da tek yumrukla çiçekçiyi öldüren Kıvanç Şensöz'e müebbet (DHA)Antalya'da tek yumrukla çiçekçiyi öldüren Kıvanç Şensöz'e müebbet (DHA)

Baba Muhammet Yıldırıcı ise sanığın çocuğuna acımasızca vurarak öldürdüğünü kaydetti.

Oğlunun aldığı yumruk darbeleri nedeniyle yerde hareketsiz yattığı halde, sanığın şiddet uygulamaya devam ettiğini savunan Yıldırıcı, "Var gücüyle vurarak kafa tasını parçalıyor. Bir de doktorculuk oynayıp yerde yatan oğlumu vurmaya, tokat atmaya devam etti. Beyin kanaması geçiren bir kişi yerden kaldırılmaması gerekiyor ama o gül gibi çocuğumu kaldırıp yere vurmayı sürdürüyor. Varlığımı kaybettim, hayatımız yas içinde kaldı, çok üzülüyoruz en ağır cezayı almasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Antalya'da tek yumrukla çiçekçiyi öldüren Kıvanç Şensöz'e müebbet (DHA)Antalya'da tek yumrukla çiçekçiyi öldüren Kıvanç Şensöz'e müebbet (DHA)

KIVANÇ SENSÖZ'E MÜEBBET HAPİS CEZASI
Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Kıvanç Şensöz'e "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası vererek, sanığa indirim hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.

Antalya'da tek yumrukla çiçekçiyi öldüren Kıvanç Şensöz'e müebbet (DHA)Antalya'da tek yumrukla çiçekçiyi öldüren Kıvanç Şensöz'e müebbet (DHA)

NELER OLMUŞTU
Kepez ilçesinde 12 Ekim 2024'te Kıvanç Şensöz'ün eşi tarafından sosyal medya hesabından paylaşılan çiçek buketli fotoğrafı, Eşref Yunus Yıldırıcı'nın kız kardeşi Firdevs Yıldırıcı tarafından ekran görüntüsü alınarak işletmeye ait sosyal medya hesabından paylaşılmıştı.

Paylaşım nedeniyle yaşanan tartışmanın ardından Kıvanç Şensöz, çiçek deposunda Yıldırıcı'yı darbetmiş, ağır yaralanan Yıldırıcı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanmıştı.

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