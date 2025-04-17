Google’a 5 milyar sterlinlik dava!

Google, çevrimiçi arama pazarındaki baskın konumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle Birleşik Krallık’ta açılan 5 milyar sterlini (yaklaşık 252 milyar 270 milyon lira) aşan toplu tazminat davasıyla karşı karşıya kaldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025

Paylaş





ABONE OL

ABD merkezli teknoloji devi Google, çevrimiçi arama pazarındaki baskın konumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle Birleşik Krallık'ta açılan 5 milyar sterlini (yaklaşık 252 milyar 270 milyon lira) aşan toplu tazminat davasıyla karşı karşıya kaldı.



İngiltere merkezli yüz binlerce kuruluş adına açılan dava, ABD'li teknoloji devinin rakip arama motorlarını dışlayarak reklam fiyatlarını yükselttiği ve pazardaki hakimiyetini bu yolla pekiştirdiği iddialarını gündeme taşıyor. Dava, 1 Ocak 2011'den bugüne kadar Google'ın reklam hizmetlerini kullanmış tüm şirketleri kapsıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN