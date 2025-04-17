Diyarbakır'da muhtar Orhan yüzlerce çocuğun yaşamına dokunuyor!
Diyarbakır'da Muhtar Orhan Akyapı, yüzlerce çocuğun yaşamına dokundu. 6 yıldır mücadele eden Akyapı, uyuşturucu bağımlısı 20 çocuğu kurtardı.
Diyarbakır Bağlar'daki Alipınar Mahallesi Muhtarı Orhan Akyapı, çocukları, gençleri madde bağımlılığından uzak tutmak için mahalle adına futbol takımı kurdu. Yüzlerce çocuğun yaşamına dokundu. 6 yıldır mücadele eden Akyapı, uyuşturucu bağımlısı 20 çocuğu kurtardı.
Yüzlerce çocuğun da uyuşturucuya bulaşmasını önledi. Akyapı, Beşiktaş U13 Takımına 2 oyuncu gönderdi. Takım, kulüpler arası müsabakalarda 2 kez şampiyon oldu. Muhtar Orhan Akyapı, "Bu yola çıkarken, engel olmak isteyenler oldu. Onların çabasını boşa çıkardım" dedi.