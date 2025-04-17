Diyarbakır'da muhtar Orhan yüzlerce çocuğun yaşamına dokunuyor!

Diyarbakır'da Muhtar Orhan Akyapı, yüzlerce çocuğun yaşamına dokundu. 6 yıldır mücadele eden Akyapı, uyuşturucu bağımlısı 20 çocuğu kurtardı.

Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025

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Diyarbakır Bağlar'daki Alipınar Mahallesi Muhtarı Orhan Akyapı, çocukları, gençleri madde bağımlılığından uzak tutmak için mahalle adına futbol takımı kurdu. Yüzlerce çocuğun yaşamına dokundu. 6 yıldır mücadele eden Akyapı, uyuşturucu bağımlısı 20 çocuğu kurtardı.



Yüzlerce çocuğun da uyuşturucuya bulaşmasını önledi. Akyapı, Beşiktaş U13 Takımına 2 oyuncu gönderdi. Takım, kulüpler arası müsabakalarda 2 kez şampiyon oldu. Muhtar Orhan Akyapı, "Bu yola çıkarken, engel olmak isteyenler oldu. Onların çabasını boşa çıkardım" dedi.

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