Brezilya'da bilim insanlarını şaşkına çeviren olay!

250 yıldan uzun süredir, hiçbir tatlı su kaynağı bulunmayan bu izole adada, bir keçi sürüsü hem hayatta kalmayı başardı hem de çoğaldı. Bilim insanları şimdi bu durumu araştırmaya başladı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025

Paylaş





ABONE OL

Brezilya'nın kuzeydoğusunda, okyanusun ortasında yer alan Santa Bárbara Adası'nda sıra dışı bir olay yaşandı. 250 yıldan uzun süredir, hiçbir tatlı su kaynağı bulunmayan bu izole adada, bir keçi sürüsü hem hayatta kalmayı başardı hem de çoğaldı. Bilim insanları şimdi bu durumu araştırmaya başladı. En şaşırtıcı bulgu, keçilerin hiçbir zaman su içerken görülmemiş olmalarıydı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN