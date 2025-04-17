ABD'de kazı kazan bilet alan evsiz adam milyoner oldu!

ABD'de evsiz bir adam, bir marketten kazı kazan bileti aldı. Piyangodan 1 milyon dolar (38 milyon TL) kazandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025

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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde kimliği açıklanmayan evsiz bir adam, bir marketten kazı kazan bileti aldı. Piyangodan 1 milyon dolar (38 milyon TL) kazandı. Milyoner, parasını evin peşinatı ve bir araba için kullanmayı planladığını anlattı. Evsiz adamın aldığı biletle 1 milyon dolar ödül kazanma ihtimali 2 milyon 47 bin 423'te bir olduğu açıklandı.

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