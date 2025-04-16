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Denizli'de kan donduran olay! Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tüyler ürperten bir olay meydana geldi. Karayolu kenarındaki çöp konteyneri içinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, bebeği kim ya da kimlerin çöp konteynerine attığı araştırılıyor.

DHA
DHA
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Denizli’de kan donduran olay! Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Kan donduran olay, bugün saat 21.00 sıralarında Sümer Mahallesi Ankara Karayolu Dokuzkavaklar Köprülü Kavşağı yanında meydana geldi. Yoldan geçen bir hurdacı karayolu kenarındaki çöp konteynerini karıştırırken, siyah bir beze sarılı yeni doğmuş bebek buldu.

Denizli'de çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

Denizli'de kan donduran olay! Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu (DHA)Denizli'de kan donduran olay! Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu (DHA)

YENİ DOĞAN BEBEK ÇÖPTE ÖLÜ BULUNDU
Hurdacının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri çöpteki bebeğin öldüğünü, yeni doğmuş olduğunu ve göbek bağının bile kesilmediğini belirledi.

Denizli'de kan donduran olay! Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu (DHA)Denizli'de kan donduran olay! Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu (DHA)

BEBEĞİN CESEDİ OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI
Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi, çöp konteynerinde ve çevresinde inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrası erkek bebeğin cesedi otopsi için Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Denizli'de kan donduran olay! Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu (DHA)Denizli'de kan donduran olay! Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu (DHA)

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri bebeği çöp konteynerine atan kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

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