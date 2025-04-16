Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025 01:24

Kan donduran olay, bugün saat 21.00 sıralarında Sümer Mahallesi Ankara Karayolu Dokuzkavaklar Köprülü Kavşağı yanında meydana geldi. Yoldan geçen bir hurdacı karayolu kenarındaki çöp konteynerini karıştırırken, siyah bir beze sarılı yeni doğmuş bebek buldu.

Denizli'de kan donduran olay! Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu (DHA)

YENİ DOĞAN BEBEK ÇÖPTE ÖLÜ BULUNDU

Hurdacının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri çöpteki bebeğin öldüğünü, yeni doğmuş olduğunu ve göbek bağının bile kesilmediğini belirledi.