Önce küfürleştiler sonra kavga için buluştular! 3 ölü var! Cinayetin nedeni ortaya çıktı

Adana’da 3 ay önce parkta çıkan silahlı kavgada öldürülen 3 kişinin katil zanlıları yakalandı. Cinayetin sosyal medyada tarafların birbirlerine küfretmesi sonucu işlendiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025 14:43

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Olay, 16 Ocak'ta saat 03.00 sıralarında, Sarıçam ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Serdar ve kardeşi Umut Akipa, husumetli oldukları Ferhat ile kardeşi Yusuf Ay, kuzeni Osman Ay ve arkadaşları Kadir Özdemir ile sokakta buluştu. İki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü; taraflar birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Silahlı çatışmada Akipa kardeşler ile karşı gruptaki Ferhat Ay vurulup, hayatını kaybetti. Yusuf ve Osman Ay ile Kadir Özdemir, olay yerinden kaçtı.

Adana'da 3 kişinin öldüğü silahlı çatışmaya karıştığı belirlenerek yakalanan Yusuf Ay (Fotoğrafta), tutuklandı. (DHA) Sosyal medyada başlayan küfürleşme 3 kişinin ölümüyle sonuçlandı! MERSİN'DE YAKALANDI

Cinayetle ilgili soruşturma başlatılırken, tarafların olaydan bir süre önce sosyal medyada küfürleştikten sonra, kavga etmek için buluştukları ortaya çıktı. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, 12 Nisan'a kadar olan süreçte şüphelilerden Osman Ay'ın Mersin'e kaçtığını tespit etti. Mezitli ilçesindeki yazlık dairede saklandığı belirlenen Ay, polisin operasyonuyla yakalandı. Dairede, hakkında 9 ayrı 'Dolandırıcılık' ve 'Yağma' suçlarından yakalama kararı bulunan Cumali Acar (24) da gözaltına alındı.

Adana'da 3 kişinin öldüğü silahlı çatışmaya karıştığı belirlenerek yakalanan Osman Ay (Fotoğrafta), tutuklandı. (DHA) SUSMA HAKKINI KULLANDI

Şüphelilerden Yusuf Ay ile Kadir Özdemir ise Yüreğir ilçesinde saklandıkları evde yakalandı. Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında susma hakkını kullandı. İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Yusuf Ay, Osman Ay ve Kadir Özdemir ile Cumali Acar, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN