Dörtnala felaket geldi! Gaziantep'te başıboş at polis aracına girdi
Gaziantep'te dehşet anları yaşandı. Hareket halindeki sivil polis aracı, yola fırlayan başıboş ata çarptı. Ön camdan içeri giren atın öldüğü kazada 2 polis de yaralandı.
Korkunç kaza, akşam saatlerinde havaalanı Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 27 AOU 719 plakalı sivil polis aracı, aniden yola fırlayan başıboş ata çarptı.
AT ÖLDÜ 2 POLİS YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle at polis aracının ön camından içeri girdi. Aldığı darbe ile at ölürken kazada polis memurları Sefa A. ve Ersin B. yaralandı.
Polis memurları, çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.