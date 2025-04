Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025 20:46

Korkunç kaza, akşam sa at lerinde havaalanı Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 27 AOU 719 plakalı sivil polis aracı, aniden yola fırlayan başıboş ata çarptı.

Dörtnala felaket geldi! Gaziantep'te başıboş at polis aracına girdi (DHA)

AT ÖLDÜ 2 POLİS YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle at polis aracının ön camından içeri girdi. Aldığı darbe ile at ölürken kazada polis memurları Sefa A. ve Ersin B. yaralandı.