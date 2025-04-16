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Dörtnala felaket geldi! Gaziantep'te başıboş at polis aracına girdi

Gaziantep'te dehşet anları yaşandı. Hareket halindeki sivil polis aracı, yola fırlayan başıboş ata çarptı. Ön camdan içeri giren atın öldüğü kazada 2 polis de yaralandı.

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Dörtnala felaket geldi! Gaziantep’te başıboş at polis aracına girdi

Korkunç kaza, akşam saatlerinde havaalanı Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 27 AOU 719 plakalı sivil polis aracı, aniden yola fırlayan başıboş ata çarptı.

Dörtnala felaket geldi! Gaziantep'te başıboş at polis aracına girdi (DHA)Dörtnala felaket geldi! Gaziantep'te başıboş at polis aracına girdi (DHA)

AT ÖLDÜ 2 POLİS YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle at polis aracının ön camından içeri girdi. Aldığı darbe ile at ölürken kazada polis memurları Sefa A. ve Ersin B. yaralandı.

Dörtnala felaket geldi! Gaziantep'te başıboş at polis aracına girdi (DHA)Dörtnala felaket geldi! Gaziantep'te başıboş at polis aracına girdi (DHA)

Polis memurları, çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Dörtnala felaket geldi! Gaziantep'te başıboş at polis aracına girdi (DHA)Dörtnala felaket geldi! Gaziantep'te başıboş at polis aracına girdi (DHA)

ÖLEN AT VİNÇLE ARAÇTAN ÇIKARILDI
Yaralılardan Sefa A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ölen at araçtan vinç yardımıyla çıkarılırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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