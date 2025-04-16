Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025 01:11

Edirne'de korkunç kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı (DHA)

4 KİŞİ YARALANDI

Şerit ihlali nedeniyle meydana gelen kazada her iki otomobilde bulunan biri çocuk 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.