Edirne'de korkunç kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Edirne'de korku dolu anlar yaşandı. İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Korkunç kaza, geç saatlerde Karaağaç Mahallesi Lozan Caddesi üzerinde meydana geldi. M.B.R. yönetimindeki 22 DS 780 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ö.D. idaresindeki 22 DZ 873 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
4 KİŞİ YARALANDI
Şerit ihlali nedeniyle meydana gelen kazada her iki otomobilde bulunan biri çocuk 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.