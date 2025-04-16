Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025 17:57

Kan donduran olay, dün sabah saatlerinde Hacet Mahallesi Keykubat Bulvarı'ndaki bir apartmanda meydana geldi.

37 GÜNLÜK BEBEĞİNİ PENCEREDEN ATTI

İddiaya göre, Melike Doğan, kızı Melisa'yı henüz bilinmeyen nedenle oturdukları 2'nci kattaki dairenin penceresinden attı.