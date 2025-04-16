19 yıl önce kaybolan kızının son hali yapay zekayla canlandırıldı!

İlayda Taşçı, 5 yaşındayken kayıplara karıştı. Kendisinden 7 bin 300 gündür haber alınamadı. Ailesi, kızlarının fotoğrafını yapay zekayla bugünkü haline uyarlayarak aramaya başladı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025

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Sır dolu olay, 9 Nisan 2006 tarihinde İzmir'in Buca ilçesinde meydana geldi. Saim ve Bedriye Taşçı çifti, Kaynaklar bölgesindeki piknik alanına gitti. Gün boyunca piknik yapan aile, akşam saatlerinde eve dönmek üzere hazırlık yaptıklarında 5 yaşındaki kızları İlayda'nın olmadığını fark etti.



BİNLERCE KİŞİ SORGULANDI

Önce kendi çabalarıyla İlayda'yı arayan aile, sonuç alamadı. Jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri, günlerce piknik alanını aradı. 14 bin 120 kişinin cep telefonu kayıtları incelendi. Ancak yıllarca süren araştırmalar yetersiz kaldı. Taşçı ailesi, o günden bu yana İlayda'dan bir haber bekliyor. İlayda'nın fotoğrafını, yapay zekayla bugüne uyarlayan aile, hiç tükenmeyen umutlarıyla kızlarını aramayı sürdürüyor.



'20 BİN GÜN GEÇSE DE BIRAKMAYACAĞIM'

Baba Saim Taşçı, "Kızımı bulmak adına her şeyi yaptık ama bulamadık. Son nefesimi verene kadar 20 bin gün geçse de kızımı bekliyorum. Umutla beklemekten başka çaremiz yok" dedi.

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