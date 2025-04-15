Cumali Timi bulundu mu? Müge Anlı tahminini açıkladı: Korktukları için söyleyemiyor olabilirler
Adana'nın Karataş ilçesinde oyun oynarken kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi'yi arama çalışmaları 4'üncü gününde de devam ediyor. Timi'nin terlikleri sulama kanalı kenarında bulunurken, kanal ve çevresinde 250 personelin katılımı ile arama çalışması başlatıldı. Müge Anlı, olaya ilişkin son gelişmeleri aktardı.
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Adana'nın Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi'nde tarım işçiliği yapan Karanfil ve İbrahim Timi çiftinin 2 çocuğundan büyüğü
Cumali Timi'den, 12 Nisan sabah saatlerinde arkadaşıyla oyun oynamak için çadırdan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. İşçiler Timi'yi bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
TERLİKLERİ BULUNDU Timi'nin terlikleri, sulama kenarında bulundu. Sulama kanalı ve çevresinde 250 personelin katılımıyla başlatılan arama çalışmalarında henüz bir ize rastlanılmadı.
Çalışmalar, dördüncü gününde de devam ederken aile oğullarının bir an önce bulunması için
Müge Anlı'dan yardım isteyerek gözyaşı döktü.
DAHA ÖNCE BOĞULMA VAKALARI YAŞANDI
Cumali'nin kaybolduğu köyün muhtarı İsmet Bulut,
"Burası yapay bir drenaj kanalı. Derinlik 3 ila 5 metre arasında değişiyor. Daha önce burada 10 tane boğulma vakası yaşandı." dedi.
TERLİK CUMALİ'NİN
Anne Karanfil Timi, bulunan terliğin Cumali'nin olduğunu doğrulayarak,
"Terlik Cumali'nin. Anne kenarları yırtıldı demişti. Kimse ile düşmanlığımız yok" diyerek gözyaşlarına boğuldu.