takvim-logo

Cumali Timi bulundu mu? Müge Anlı tahminini açıkladı: Korktukları için söyleyemiyor olabilirler

Adana'nın Karataş ilçesinde oyun oynarken kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi'yi arama çalışmaları 4'üncü gününde de devam ediyor. Timi'nin terlikleri sulama kanalı kenarında bulunurken, kanal ve çevresinde 250 personelin katılımı ile arama çalışması başlatıldı. Müge Anlı, olaya ilişkin son gelişmeleri aktardı.

author-1
takvim.com.tr
Cumali Timi bulundu mu?

Adana'nın Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi'nde tarım işçiliği yapan Karanfil ve İbrahim Timi çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Cumali Timi'den, 12 Nisan sabah saatlerinde arkadaşıyla oyun oynamak için çadırdan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. İşçiler Timi'yi bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Cumali Timi bulundu mu? Müge Anlı tahminini açıkladı: Korktukları için söyleyemiyor olabilirler

TERLİKLERİ BULUNDU
Timi'nin terlikleri, sulama kenarında bulundu. Sulama kanalı ve çevresinde 250 personelin katılımıyla başlatılan arama çalışmalarında henüz bir ize rastlanılmadı.

Küçük Cumali'yi arama çalışmaları 4'üncü gününde!

Cumali Timi bulundu mu? Müge Anlı tahminini açıkladı: Korktukları için söyleyemiyor olabilirler

Çalışmalar, dördüncü gününde de devam ederken aile oğullarının bir an önce bulunması için Müge Anlı'dan yardım isteyerek gözyaşı döktü.

Cumali Timi bulundu mu? Müge Anlı tahminini açıkladı: Korktukları için söyleyemiyor olabilirler

DAHA ÖNCE BOĞULMA VAKALARI YAŞANDI

Cumali'nin kaybolduğu köyün muhtarı İsmet Bulut, "Burası yapay bir drenaj kanalı. Derinlik 3 ila 5 metre arasında değişiyor. Daha önce burada 10 tane boğulma vakası yaşandı." dedi.

Cumali Timi bulundu mu? Müge Anlı tahminini açıkladı: Korktukları için söyleyemiyor olabilirler

TERLİK CUMALİ'NİN

Anne Karanfil Timi, bulunan terliğin Cumali'nin olduğunu doğrulayarak, "Terlik Cumali'nin. Anne kenarları yırtıldı demişti. Kimse ile düşmanlığımız yok" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Cumali Timi bulundu mu?

Karanfil Timi, depremde evlerinin yıkıldığını söyledi.

Cumali Timi bulundu mu? Müge Anlı tahminini açıkladı: Korktukları için söyleyemiyor olabilirler

Aile 25-30 senedir bu bölgeye geldiklerini söyledi.

Cumali Timi bulundu mu? Müge Anlı tahminini açıkladı: Korktukları için söyleyemiyor olabilirler

Ailenin yaşam şartları görenlerin yüreği dağlandı.

Cumali Timi bulundu mu? Müge Anlı tahminini açıkladı: Korktukları için söyleyemiyor olabilirler

"KORKTUKLARI İÇİN SÖYLEMİYOR OLABİLİRLER"

Anlı, çevredeki çocukların Cumali'ye ne olduğunu bildiğini düşündüğünü söyleyerek, "Korktukları için söyleyemiyor olabilirler" dedi.

Cumali Timi bulundu mu? Müge Anlı tahminini açıkladı: Korktukları için söyleyemiyor olabilirler

Müge Anlı ekibi bölgedeki nöbetini sürdürüyor.