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Van’da dehşete düşüren olay! Cesedini çobanlar buldu

Van’ın Özalp ilçesi kırsalında çobanlar tarafından erkek cesedi bulundu. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Kan donduran olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İHA
İHA
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Van’da dehşete düşüren olay! Cesedini çobanlar buldu

Alınan bilgilere göre Özalp ilçesine bağlı Oymaklı Mahallesi kırsal alanında koyun otlatan çobanlar tarafından bir erkek cesedi buldu.

Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye gelen güvenlik güçlerinin yaptığı incelemenin ardından kimlik tespiti ve otopsi işlemi için ceset Van Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Özalp kırsalında erkek cesedi bulundu. (İHA)Özalp kırsalında erkek cesedi bulundu. (İHA)

Cesedin düzensiz göçmene ait olduğu değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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