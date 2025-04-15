İstanbul'da inanılmaz olay! Kendi lokantasını kurşunlattı! Müşteri hayatını kaybetti

İstanbul Pendik’te bir lokantanın iki ortağı arasında yaşanan alacak verecek tartışmasının ardından ortaklardan biri iş yerini kurşunlattı. Olayda içeride müşteri olarak bulunan Koray İspir vurularak hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Olay anı bir güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 15 Nisan 2025 12:57

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İstanbul Pendik'e bağlı olan Yenişehir Mahallesinde 27 Mart 2025 tarihinde saat 01.30 sıralarında meydana gelen olayda bir lokanta kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından kurşunlandı. Olay sırasında içeride müşteri olarak bulunan Koray İspir vurularak hayatını kaybetti; E.G.(29) ve Y.T.(45) ise yaralandı.

Pendik'te kurşunlanan lokantada bir kişi öldü iki kişi yaralandı. (DHA) KORKU İÇİNDE KAÇTIKLARI GÖRÜLDÜ

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada olay anının güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği belirlendi. Görüntülerde bir otomobilden ateş açılmasının ardından çevredekilerin korku içinde kaçtığı anlar görülüyor. POLİSLER ARACIN İZİNİ SÜRDÜ

Polis olayla ilgili başlattığı çalışmada görüntülerdeki plakası sökülmüş aracın izini sürdü. Aracın lokantanın ortaklarından birine ait olduğu belirlendi. Soruşturmada lokantanın ortaklarından iki aile arasındaki alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle uzun süredir husumet bulunduğu belirlendi. Husumet sonucu ailelerden birinin kendi lokantasını kurşunlattığı öğrenildi.

Pendik'te kurşunlanan lokantada bir kişi öldü iki kişi yaralandı. (DHA) Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaya karışan kişilerin kimliklerini belirledikten sonra operasyon için düğmeye bastı. Baskınlarda azmettirici olduğu iddia edilen A.G.(35), olayda silah kullanan M.S.(20), olay sırasında aracı kullanan Ö.K.(24), M.B.(27), G.B.(32) gözaltına alındı. Şüphelilerin olayda kullandığı otomobil ise bir otoparkta bulundu. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN