Türkiye bu olayı konuşuyor! Bungalovda gizli kamera skandalı: Ampulün içine yerleştirmişler! Polis incelemesine alındı
İstanbul'dan Sakarya'nın Sapanca ilçesinde tatil yapmak için bungalov kiralayan aile yapının yatak odası kısmında ampul içine koyulan gizli kamerayı görünce soluğu emniyette aldı. Ailesiyle birlikte bungalovu kiralayan M.K., yaşadığı durumu, 'Yazıklar olsun size bu gibi özel hayatı ihlal eden bu işletme ertesi gün, 'Yerimiz müsaittir misafirlerimizi bekleriz' yayınlarında bulundu. Gizli kameraya dikkat benden söylemesi' ifadeleriyle sosyal medya hesabından duyurdu. Polis ekipleri, tüm elektronik aletleri incelemeye aldı. Valilik yaşanan skandalla ilgili hem adli hem de idari tahkikat başlatıldığını bildirdi.
Ramazan Bayramından bir gün önce meydana gelen olayda, İstanbul'dan Sapanca ilçesinde bungalov kiralayan aile iddiaya göre, yapının yatak odası ve jakuzi bölümünün tamamını gören ampul içine saklanmış gizli kamerayı fark etti.
TATİLE GİTMEK İSTEDİLER HAYATININ ŞOKUNU YAŞADILAR
Aile emniyet müdürlüğüne giderek şikayette bulundu. Yapılan ihbar sonrasında hususa ilişkin çalışma başlatan ekipler, bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlara el koyarak inceleme başlattı. Ailesiyle birlikte bungalovu kiralayan M.K., sosyal medyada yaşadığı durumu, "Evinizde oturun ve güvenilir yerlerde olun. Lütfen benim düştüğüm duruma düşmeyin. Bu işin peşini zaten bırakmayacağım fakat 7 yaşındaki kızım sabahın altısında asayiş ekipleri ile Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde geçirdi. Yazıklar olsun size bu gibi özel hayatı ihlal eden bu işletme ertesi gün, "Yerimiz müsaittir misafirlerimizi bekleriz" yayınlarında bulundu. Gizli kameraya dikkat benden söylemesi" sözleriyle paylaştı.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI: HEM ADLİ HEM DE İDARİ TAHKİKAT BAŞLATILMIŞTIR
Gizli kamera skandalına ilişkin Sakarya Valiliği'nden açıklama yapıldı. Ramazan Bayramından bir gün önce meydana gelen olayda, İstanbul'dan Sapanca ilçesinde bungalov kiralayan aile iddiaya göre, yapının yatak odası ve jakuzi bölümünün tamamını gören ampul içine saklanmış gizli kamerayı fark etti. Aile emniyet müdürlüğüne giderek şikayette bulundu. Yapılan ihbar sonrasında hususa ilişkin çalışma başlatan ekiplerce, bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlara el koyarak inceleme başlatılmıştı. Sakarya Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlimiz Sapanca ilçesinde bir bungalov konaklama tesisinde kamera ile izleme yapıldığına dair bazı iddiaların kamuoyuna yansıması üzerine, Sakarya Valiliğimizce konuya ilişkin derhal harekete geçilmiştir. Söz konusu olayla ilgili olarak yetkili kolluk kuvvetleri ve ilgili idari birimler ivedilikle görevlendirilmiş; hem adli hem de idari tahkikat başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.
"ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI"
Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği (SAVİBU) Başkanı Ali Safa Alaçam, yaşanan olay sonrasında iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Alaçam, "Maalesef konuyu üzülerek takip ediyoruz. Bayramdan bir gün önce yaşanan bir olay ve adli süreç başlatıldı, işletmeyle ilgili dijital materyaller el koyuldu, teknik analizler yapılıyor. Şuanda kimin suçlu, kamerayı kimin koyduğunu bilmiyoruz, sabotaj dahil tüm imkanları değerlendiriliyor.
Ben bir işletmecinin bunu aleni bir şekilde yapabileceğini düşünmüyorum ama böyleyse gerekli cezalandırmalar yapılacaktır. Sapanca yıllardır birçok işletmecimizin alın teri ve emeğiyle turizmde marka haline gelmiştir. Bir olayla bunları yok etmemek gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle genelleme yapılan yorumlar birçok işletmecimizin emeğine saygısızlık olacaktır. Adli süreç neticesinde herkes gerekeni yapacaktır" dedi.