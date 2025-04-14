Görüntüler döner imalathanesinden! Hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle kapatıldı! Paslı buzdolabı...

Kilis'te hijyen kurallarına uymayan döner imalathanesi kapatıldı. (AA)

Denetlemelerin sıklıkla devam edeceğini belirten Bilecen, "İmalathaneye ihbar üzerine geldik. Geldiğimizde tavukların ve tavuğun yanında kullandıkları sosların yerlerde olduğunu gördük. Tavukların saklandığı buzdolaplarının paslı olduğunu gördük. Bu duruma kayıtsız kalamazdık. Bu imalathaneyi 4 gün kapatacağız.