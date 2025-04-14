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Görüntüler döner imalathanesinden! Hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle kapatıldı! Paslı buzdolabı...

Kilis'te tavuk döner skandalı... Belediye ekipleri, ihbar üzerine baskın düzenledikleri döner imalathanesinde hijyen kurallarının hiçe sayıldığını tespit etti. Yerlerde soslar, paslı buzdolapları ve kötü koşullar nedeniyle iş yeri 4 günlüğüne mühürlendi.

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Görüntüler döner imalathanesinden! Hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle kapatıldı! Paslı buzdolabı...

Kilis'te hijyen kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle döner imalathanesi kapatıldı.

Kilis'te hijyen kurallarına uymayan döner imalathanesi kapatıldı. (AA)Kilis'te hijyen kurallarına uymayan döner imalathanesi kapatıldı. (AA)

Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde döner imalathanesinde denetim yapan Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, imalathanede hijyen kurallarına uyulmadığını tespit etti.

Kilis'te hijyen kurallarına uymayan döner imalathanesi kapatıldı. (AA)Kilis'te hijyen kurallarına uymayan döner imalathanesi kapatıldı. (AA)

İmalathanede incelemelerde bulunan Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, gazetecilere, iş yerinde hijyen kurallarına uyulmadığını söyledi.

Kilis'te hijyen kurallarına uymayan döner imalathanesi kapatıldı. (AA)Kilis'te hijyen kurallarına uymayan döner imalathanesi kapatıldı. (AA)

Denetlemelerin sıklıkla devam edeceğini belirten Bilecen, "İmalathaneye ihbar üzerine geldik. Geldiğimizde tavukların ve tavuğun yanında kullandıkları sosların yerlerde olduğunu gördük. Tavukların saklandığı buzdolaplarının paslı olduğunu gördük. Bu duruma kayıtsız kalamazdık. Bu imalathaneyi 4 gün kapatacağız.

Kilis'te hijyen kurallarına uymayan döner imalathanesi kapatıldı. (AA)Kilis'te hijyen kurallarına uymayan döner imalathanesi kapatıldı. (AA)

Tekrarı halinde yaptırımı daha da ağır olacak. Bütün denetimler sıklıkla devam edecek. Gıda maddesi satılan neresi varsa denetlenecek." dedi.

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