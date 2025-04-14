Görüntüler döner imalathanesinden! Hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle kapatıldı! Paslı buzdolabı...
Kilis'te tavuk döner skandalı... Belediye ekipleri, ihbar üzerine baskın düzenledikleri döner imalathanesinde hijyen kurallarının hiçe sayıldığını tespit etti. Yerlerde soslar, paslı buzdolapları ve kötü koşullar nedeniyle iş yeri 4 günlüğüne mühürlendi.
Kilis'te hijyen kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle döner imalathanesi kapatıldı.
Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde döner imalathanesinde denetim yapan Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, imalathanede hijyen kurallarına uyulmadığını tespit etti.
İmalathanede incelemelerde bulunan Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, gazetecilere, iş yerinde hijyen kurallarına uyulmadığını söyledi.