Kahramanmaraş'ta feci kaza! Otomobil kağıt gibi ezildi: Ölü ve yaralı var

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada baba ile oğlunun da aralarında bulunduğu 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Otomobil ise adeta dümdüz oldu.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 14 Nisan 2025 18:35

Paylaş





ABONE OL

Korkunç kaza, Afşin ilçesi Alparslan Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 46 AKD 883 plakalı otomobil ile henüz plakası belirlenemeyen bir araç kafa kafaya çarpıştı. Afşin'de feci kaza: Otomobil kağıt gibi ezildi! 3 ölü 3 yaralı

Kahramanmaraş'ta feci kaza! Otomobil kağıt gibi ezildi: Ölü ve yaralı var (İHA) ÖLÜ YARALI VAR

Kazada plakası belirlenemeyen otomobilde bulunan baba Durdu Güven olay yerinde, oğlu Mehmet ile yeğeni Bulut Candemir ise kaldırıldıkları Afşin Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta feci kaza! Otomobil kağıt gibi ezildi: Ölü ve yaralı var (İHA) OTOMOBİL DÜMDÜZ OLDU

Kağıt gibi ezilen araçtan çıkartılan anne Senem ile diğer araçta bulunan 2 kişi de yaralı olarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza yerinde polis ekipleri inceleme yaptı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN