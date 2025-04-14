Kahramanmaraş'ta feci kaza! Otomobil kağıt gibi ezildi: Ölü ve yaralı var
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada baba ile oğlunun da aralarında bulunduğu 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Otomobil ise adeta dümdüz oldu.
Korkunç kaza, Afşin ilçesi Alparslan Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 46 AKD 883 plakalı otomobil ile henüz plakası belirlenemeyen bir araç kafa kafaya çarpıştı.
ÖLÜ YARALI VAR
Kazada plakası belirlenemeyen otomobilde bulunan baba Durdu Güven olay yerinde, oğlu Mehmet ile yeğeni Bulut Candemir ise kaldırıldıkları Afşin Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.