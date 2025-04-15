Dünyanın en iyi kıyma yemeği belirlendi!

'TasteAtlas' platformunda 'Dünyanın En İyi 100 Kıyma Yemeği' listesi yayınlandı. Listede İzmir'in Tire ilçesine özgü lezzetlerden olan Tire şiş köfte, birinci sırada yer aldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 15 Nisan 2025

Paylaş





ABONE OL

İzmir'in Tire ilçesine özgü lezzetlerden olan Tire şiş köfte, dünyanın dört bir yanındaki yöresel yemekler, içecekler ve restoranlar hakkında bilgi sunan "TasteAtlas" platformunda "Dünyanın En İyi 100 Kıyma Yemeği" listesinde birinci sırada gösterildi.



Bir asırdan fazladır damakları lezzetlendiren şiş köfte, en fazla yüzde 20 yağ oranına sahip dana ya da sığır etinden hazırlanıyor. Etler yağ, zar ve sinirden arındırıldıktan sonra tuzlanıp dinlendiriliyor. Kıymaya dönüştürülen et, şişlere dizilerek odun ateşinde ön pişirme işleminden geçiriliyor. Tütsülenen köfteler, bakır tavada tereyağı ile sade, domatesli ya da yoğurtlu olarak servis ediliyor.



Tire'de 41 yıldır köftecilik yapan usta Şükrü Öztepe (78), "Bizim için vazgeçilmez bir lezzet. Katkı malzemesi olmaması, tereyağı ile pişirilmesi tadını artırıyor" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN