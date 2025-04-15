Denizli'de miras kavgasında kardeşini katletti!

Denizli'de Şerif Ali Acar isimli ağabey, miras meselesi yüzünden kavga ettiği kardeşi Süreyya Acar ile eşi Zennur Acar'a (48) tüfekle ateş etti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 15 Nisan 2025

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Denizli'de yaşayan ağabey Şerif Ali Acar (55) ile kardeşi Süreyya Acar (50) arasında miras meselesi yüzünden tartışma çıktı. Şerif Ali Acar, otomobile binerek gitmek isteyen kardeşi Süreyya Acar ile eşi Zennur Acar'a (48) tüfekle ateş etti. Süreyya Acar eşi Zennur Acar, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri, Şerif Ali Acar'ı gözaltına aldı.

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