Çocuklara cinsel içerikli mesaj gönderen sporcu gözaltına alındı!

Çocuklara cinsel içerikli mesaj gönderdiği iddia edilen artistik buz pateni sporcusu Ali Efe Güneş’e gözaltı kararı verildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 15 Nisan 2025

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Buz Pateni Milli Sporcusu 20 yaşındaki Ali Efe Güneş, TikTok'ta 2.4 milyonu aşkın takipçiye sahip. Güneş'in sosyal medyadan küçük yaştaki kız çocuklarına attığı iddia edilen cinsel içerikli mesajları ortaya çıktı. Sosyal medya kullanıcıları, Emniyet Genel Müdürlüğünü etiketleyerek şikayetçi oldu.



Tepkiler artınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Başsavcılık, Ali Efe Güneş hakkında çocuklara sosyal medya platformları üzerinden cinsel içerikli mesaj attığı iddiasıyla, 'cinsel istismar', 'cinsel taciz' ve 'tehdit' suçlarından gözaltı kararı verildi.



Öte yandan Türkiye Buz Pateni Federasyonu, 2024 aralık ayında Güneş'in sportmenlikle bağdaşmayacak başka eylemleri sebebiyle tüm federasyon faaliyetlerinden men edildiğini açıkladı.

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