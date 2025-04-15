Minguzzi'nin mezarını tahrip eden o saldırgan yakalandı!

Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) mezarını tahrip eden 67 yaşındaki Duran A. yakalandı. Saldırgan, sorgulanmak üzere Gasp Büro Amirliği'ne götürüldü.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 15 Nisan 2025

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İstanbul Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) mezarını tahrip eden 67 yaşındaki Duran A. yakalandı. Saldırgan, sorgulanmak üzere Gasp Büro Amirliği'ne götürüldü.



Duran A.'nın ilk ifadesinde, "Ben evsizim su ihtiyacımı mezarlıktan gideriyorum. Bu çocuğun mezarına gelip gidenler çok oluyordu oradan biliyorum. Olay günü de gazetelerde gördüm mezarını merak ettiğim için gittim. Ayağım çitine takıldı düştüm. Düşünce sinirlendim çitlere saldırdım" dediği öne sürüldü.

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