Ankara'da fedakar anne oğlunun hayatını kurtardı!

Ankara'da 3 yıldır karaciğer enzimlerindeki sıkıntı nedeniyle tedavi olan ve karaciğer nakli olması gereken Berak Deniz'e uygun donör bulunamadı. Anne Medine Deniz gönüllü olması üzerine Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde oğluna karaciğerinin bir parçasını vererek hayatını kurtardı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 15 Nisan 2025

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Ankara'da 17 yaşındaki Berat Deniz'in karın ağrısı ve mide problemleriyle başlayan şikayetler sonucu yapılan tetkiklerde karaciğer enzimlerinde sıkıntı olduğu tespit edildi. Genç, yaklaşık 3 yıl hastalıkla mücadele etti.



Tüm tedavi yöntemlerinin denenmesine rağmen yeterli yanıt alamayan Berat Deniz için karaciğer nakli gündeme geldi. Bir süre kadavradan nakil beklenmesine rağmen uygun donör bulunamayınca annesi Medine Deniz gönüllü oldu. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde oğluna karaciğerinin bir parçasını vererek hayatını kurtardı. Prof. Dr. Şamil Hızlı, "Organ bağışına davet ediyoruz" dedi. Burak Deniz, "Nefes bile alamıyordum. Annem sağ olsun. Karaciğerinin parçasını verdi. Şu an çok iyiyim" dedi.

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