Ölen bestecinin beyniyle senfoni!

4 yıl önce hayatını kaybeden Avustralyalı besteci Alvin Lucier, yapay beyin sayesinde yeniden müzik yapabiliyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 15 Nisan 2025

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Avustralya'daki bir sanat galerisinde sanatseverlerle buluşan "Yeniden Canlandırma" adlı enstalasyon, 4 yıl önce hayatını kaybeden besteci Alvin Lucier'in DNA'sından elde edilen kök hücrelerle geliştirilen bir mini beyin aracılığıyla müzik üretiyor.



Ziyaretçileri şaşırtan enstalasyon, nöral dokunun elektriksel sinyallerini sese dönüştürüyor. Geliştirilen bu beyin dokusu, gerçek bir beyin gibi sinyaller gönderiyor. Bu sinyaller, 20 bakır plaka ve hoparlörlerden oluşan özel bir düzeneğe aktarılıyor. Sistem, bu sinyalleri her plaka için farklı bir ses haline getirerek spontane bir senfoni yaratıyor.

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