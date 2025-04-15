15 Nisan ne günü? Dünya Sanat Günü’nün anlam ve önemi nedir?

Giriş Tarihi: 15 Nisan 2025 10:47

Dünya Sanat Gün ü bireyleri sanata teşvik etmek, sanatın birleştirici gücünü hatırlatmak ve her yaştan insanı sanatsal ifade biçimlerini keşfetmeye davet ediyor. Peki Dünya Sanat Günü nasıl ortaya çıktı? İşte merak edilenler…

Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)

15 NİSAN NE GÜNÜ?

Her yıl 15 Nisan'da kutlanan Dünya Sanat Günü, sanatın toplumlar üzerindeki etkisini ve insanlık tarihindeki birleştirici rolünü ön plana çıkaran farkındalık günüdür. 2012 yılında Uluslararası Sanat Derneği (IAA) tarafından başlatılan bu anlamlı gün, UNESCO'nun da desteğiyle dünya genelinde kutlanıyor. Kutlama tarihi olarak 15 Nisan'ın seçilmesi ise Rönesans'ın simge isimlerinden Leonardo da Vinci'nin doğum gününe atıfta bulunarak sanatın evrensel ve yaratıcı ruhunu temsil ediyor.