100 milyonluk Stonex vurgunu

Dolandırıcılar, STONEX uygulamasında Kullanıcılara tereyağ, petrol sahası, altın, gümüş, şeker gibi ürünleri yatırım aracı olarak tanıttı. Sistemin uzun vadeli kazançlı olduğunu ileri sürerek 490 kişinin 100 milyon lirasını kaptı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 15 Nisan 2025

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Aydın Çine'de Ramazan Bayramı öncesi büyük bir dolandırıcılık olayı yaşandı. İlçede Stonex adlı uygulama üzerinden gruplar oluşturuldu. Saadet zinciri kuruldu. Kullanıcılara pamuk, altın, gümüş, şeker gibi ürünler yatırım aracı olarak sunuldu. Sistemin uzun vadeli kazanç garantisi verdiği izlenimi yaratıldı. İlk etapta sorun yaşanmadan çalışan sistem, bir süre sonra büyük bir vurguna dönüştü. 490 vatandaş, 100 milyon lirasını kaptırdı.



'BORSAYA GİRDİK' YALANI

Mağdurlar arasında yer alan Mustafa Bozdağ, dolandırıcılığın sosyal medya aracılığıyla tanıştığı ve güven duyduğu bir kişi sayesinde başladığını belirtti. İlçedeki çok sayıda kişinin mağdur olmasına yol açan saadet zincirinin başlangıcı olduğu için üzgün olduğunu belirten Bozdağ, "Kendisini Beyza Soylu ismiyle tanıtan bir kadınla sosyal medya üzerinden konuşmaya başladık. Bana Stonex adlı uygulamadan bahsetti. Uygulamanın 2016 yılında İstanbul Borsası'na girdiğini, yetki belgesi olduğunu ve yasal olduğunu söyledi. Ben bu uygulamaya girdiğimde 300 lirayla başladım. Biz uygulamaya ilk girenler olduğumuz için bir para kaybı yaşamadık. Fakat son uygulamaya katılan kişiler, güncellemelerle birlikte gelen ürünleri alarak kısa süreli paralar yatırdıkları için mağdur oldular. Böyle olacağını bilseydim, ben de girmezdim. Ben ve arkadaşlarım dolandırıldığı için savcılığa başvuruda da bulundum." dedi.

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