SMA hastası Mehmet yaşasın!

2 yaşındaki SMA’lı Mehmet Eren adına başlatılan kampanya yüzde 56’ya çıktı. Ancak iznin bitmesine 4 ay kaldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 15 Nisan 2025

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Pazarcık'ta yaşayan Doğan (32)-Besime Özdemir (30) çifti, 6 Şubat depremlerine evlerinde yakalandı. Hamile olan genç kadının oğlu Mehmet Eren (2), erken doğumla dünyaya gözlerini açtı. Ancak aile, çocuklarını SMA Tip-1 hastası olduğunu öğrenince ikinci bir yıkım yaşadı.



Depremin ardından Bursa'ya yerleşen aile, oğullarının tedavisi için gerekli olan 1 milyon 819 bin 500 doların toplanması için kampanya başlattı. Şu ana kadar bu tutarın yaklaşık yüzde 56'sı toplandı. Özdemir ailesi, iznin bitmesine son 4 ay kala yardım çağrısı yaptı.



VALİLİK İZİNLİ HESAP BİLGİLERİ

İBAN: TR58 0001 0002 8491 0858 8950 05

ALICI ADI: BESİME ÖZDEMİR

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