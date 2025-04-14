TikTok'ta iki aylık bebekle cinsel içerikli video! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti! Bebek devlet korumasında
Ahlaksızlık çukuru haline gelen TikTok bir iğrençliğin daha mecrası oldu. Yeni doğum yapan bir kadın hem kendisini hem de bebeğini teşhir edip uygunsuz görüntüler çekti. Skandalın ardından harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bebeğin devlet korumasına alındığını açıkladı. Sapkın anne ise gözaltına alındı.
Sivas kent merkezinde yaşayan Fatma T., sosyal medya platformlarını adeta bir kazanç kapısına çevirdi. İddiaya göre, iki ay önce dünyaya gelen erkek bebeğini teşhir eden genç kadın, cinsel içerikli videolar ve fotoğraflar paylaştı. İBAN numarasıyla 5 bin TL karşılığında müstehcen içerikler satan Fatma T.'nin paylaşımları, duyarlı vatandaşlar tarafından ihbar edildi.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, ihbar üzerine hemen harekete geçti. Fatma T.'nin adresini tespit eden polis, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
BEBEK DEVLET KORUMASINA ALINDI
Skandalın ortaya çıkmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi. Bakanlık, bebeğin ve annenin mahrem görüntülerini paylaşan Fatma T.'ye karşı hızlı bir şekilde aksiyon aldı. İki aylık bebek, devlet koruması altına alınarak güvenli bir ortama yerleştirildi. Bakanlık, çocuğun fiziksel ve psikolojik sağlığını korumak için gerekli tüm adımları attığını duyurdu.