TikTok’ta iki aylık bebekle cinsel içerikli video! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti! Bebek devlet korumasında

Giriş Tarihi: 14 Nisan 2025 12:30

Sivas kent merkezinde yaşayan Fatma T., sosyal medya platformlarını adeta bir kazanç kapısına çevirdi. İddiaya göre, iki ay önce dünyaya gelen erkek bebeğini teşhir eden genç kadın, cinsel içerikli videolar ve fotoğraflar paylaştı. İBAN numarasıyla 5 bin TL karşılığında müstehcen içerikler satan Fatma T.'nin paylaşımları, duyarlı vatandaşlar tarafından ihbar edildi.