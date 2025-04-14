Mahkeme salonunda garip sahne! Mont hangi sanığa uyarsa 10 yıl hapis cezası

Bursa’da polisin durdurduğu araçtan atılan monttan 556 gram metamfetamin çıktı. Sanıklar, montun kendilerine ait olmadığını söyledi. Duruşmada montun sahibi belirlenecek ve ilgili kişi 10 yıl hapis cezasına çarptırılacak.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 14 Nisan 2025

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Bursa'da polisin durdurduğu araçtan atılan monttan 556 gram metamfetamin çıktı. Emrah Işık, Murat Can Kunter, M.C., "Mont benim değil." diye ifade verdi.

Duruşmada sanıkların beden ölçüleri alındı, mont ise DNA testine gönderildi. Mont, kime ait çıkarsa o sanık 10 yıl hapis cezasına çarptırılacak.

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