Adana'da korkunç olay: İcraya verdiği eski sevgilisinin ailesi tarafından öldüresiye darp edildi!

Adana'da korku dolu anlar yaşandı. 470 bin lirayı borç verip alamadığı avukat olan eski sevgilisinin akrabaları tarafından öldüresiye darp edildiğini ileri süren şahıs, sürekli tehdit edildiğini iddia etti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 13 Nisan 2025

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Adana'da Seçkin Kahya (45), iddiaya göre avukat sevgilisi S.D.'ye (27) 470 bin lira borç verdi. Senet yaptı. Parayı sevgilisinden alamayan adam, icraya başvurdu.

Evine icra memuru giden avukat S.D.'nin yakınları, Kahya'ya saldırıp darp etti. Beyin kanaması geçirdiğini belirten Kahya, "Evimi boşalttım, Bunların hepsinin azmettiricisi avukattır" dedi.

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