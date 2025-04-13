İstanbul'da vahşet! Dini nikahlı eşi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu

İstanbul Arnavutköy'de kan donduran bir olay yaşandı. Serdar H. (42), daha önce dini nikahla birlikte yaşadığı Zeliha Ç.'ye (30) sokak ortasında silahla ateş etti. Vücuduna 13 kurşun isabet eden Zeliha Ç. kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan kaçtı. Ağır yaralanan Zeliha Ç., hastaneye kaldırıldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 13 Nisan 2025

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İstanbul Arnavutköy'de Serdar H. (42), daha önce dini nikahla birlikte yaşadığı Zeliha Ç.'ye (30) sokak ortasında silahla ateş etti. Vücuduna 13 kurşun isabet eden Zeliha Ç. kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan kaçtı. Ağır yaralanan Zeliha Ç., hastaneye kaldırıldı.

Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan Ç.'nin H. için uzaklaştırma kararı aldırdığı, saldırının bu kararın sona ermesinden 1 gün sonra gerçekleştiği ortaya çıktı.

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