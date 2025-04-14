Kül olan hayatlara gözyaşı! Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kaybedenler otelin önünde anıldı

Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 21 Ocak’ta çıkan otel yangınında hayatını kaybeden 78 kişi, olayın yaşandığı Grand Kartal Otel’in önünde aileleri ve yakınları tarafından anıldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 14 Nisan 2025

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Kartalkaya'daki anma programına katılanlar, otelin önüne vefat edenlerin fotoğrafları ile karanfil bıraktı. Gözyaşlarını tutamayan ailelerin birbirlerine sarıldığı görüldü.

Yangında hayatını kaybeden ve doğum günü 14 Nisan olan Nehir Sarıtaş'ın ailesi, anmanın yapıldığı yere kızlarının 16. yaş günü için hazırlanan pastayı getirdi.

Pasta, "Ailemizin ilk göz ağrısı, güzel prensesimiz, biliyoruz sen hep bizimlesin, doğum günün kutlu olsun" yazılı notla karanfillerin üzerine bırakıldı. Eşi Yılmaz ile çocukları Nehir ve Doruk Sarıtaş'ı kaybeden Duygu Can Sarıtaş da "Siz hiç mucize eseri hayatta kalan birinin yaşadığından utandığını gördünüz mü? Çok sevdiğiniz birini teşhis etmek için beklerken, 'Bu değil' diye utanarak sevinmeyi yaşadınız mı? Koklamaya doyamadığınız çiçeğinizden size kalan son hatıranın bir is kokusu olduğunu ve onunla yaşamak zorunda kalmanın ne kadar acı olduğunu tahmin edebiliyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

Eşi Ceren ve kızı Lalin Doğan'ı kaybeden Rıfat Doğan ise "Unutmayalım ki adalet sadece mahkeme salonlarında değil, vicdanlarda da yer bulur. Sessizlik, bazen en ağır suç ortaklığıdır. Biz susmadık, susmuyoruz çünkü kaybettiklerimizin ardından boynumuzu büküp oturmak değil, onların adını yaşatmak, sesini duyurmak, hayallerini tamamlamak istiyoruz" dedi.

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