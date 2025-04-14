Kartal'da korkunç olay! Tartıştığı kocasını bıçaklayarak katletti

Özbekistan uyruklu S.T. isimli kadın, maddi nedenlerden dolayı evde tartıştığı kocası Emre Erim’i bıçaklayarak katletti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 14 Nisan 2025

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Kan donduran dehşet İstanbul Kartal'da yaşandı. 4 senedir evli oldukları öğrenilen S.T. isimli kadın, geçen hafta maddi nedenlerden dolayı eşi Emre Erim ile tartıştı. Öfkesinden deliren kadın, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Emre Erim'i yaraladı. Ardından S.T. taksi durağını arayarak "Eşim hasta, hastaneye gitmesi gerekiyor" diyerek araç istedi.

Adrese giden taksi şoförü, kanlar içinde yatan Emre Erim ile karşılaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Emre Erim, olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli S.T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahallede süt satışı yapan Gürsel Altuntaş, "İyi birisi olarak biliyordum. Ara sıra süt alıyorlardı. Gayet mutlu görünüyorlardı. Böyle bir şey beklemiyordum, üzüldük" dedi.

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